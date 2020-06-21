شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدن والمحافظات التي سجلت أعلى وأقل درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المدن والمحافظات التي سجلت أعلى وأقل درجة حرارة اليوم في المملكة.

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وأعلنت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنمكة المكرمة، سجلت اليوم، أعلى درجات حرارة بـ 44 درجة مئوية، ثم محافظة الأحساء بـ 43 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة أن شرورة حلت في المرتبة الثالثة من حيث درجة الحرارة بـ 42 درجة مئوية، ثم الدمام ووادي الدواسر بـ 41 درجة مئوية، ثم القيصومة والرياض ونجران بـ 40 درجة مئوية، بينما سجلت الباحة أقل درجة حرارة في المملكة بـ 29 درجة مئوية.