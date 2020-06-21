شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي تورط في 71 جريمة سرقة وسلب تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قبضت شرطة المنطقة الشرقية على تشكيل عصابي مكون من مواطنيَن ومقيمَين يمنيين بعد تورطهم في سرقة أغراض من 51 سيارة، وعدد من الجرائم الأخرى.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر) ، وذلك بعد تورطهم بالسرقة من (51) سيارة، وارتكاب (11) قضيةٍ أُخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم، بالإضافةِ إلى (9) قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام.

وأفاد النقيب الدريهم أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.