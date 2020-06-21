وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، خلال ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> الصحفي اليومي لمستجد كورونا: "قررت الداخلية أن تكون قاعات الأفراح مشمولة بقرار عودة الحياة الطبيعية في كافة النشطة والسماح بحضور المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء".
وتابع الشلهوب "تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المواقع، بما لا يزيد عدد التجمعات البشرية في تلك المناسبات ولأحداث عن 50 فردا".
وشدد المتحدث باسم الداخلية السعودية أنه في حالة ضبط السلطات زيادة عدد حضور أي مناسبة اجتماعية أكثر من هذا العدد، فسيتم تطبيق عليه "للائحة الحد من التجمعات"، ومعاقبة صاحب المنشأة التي احتضنت هذه المناسبة.
وكانت السلطات السعودية قد رفعت قرارات الحظر الكاملة عن الحياة في السعودية، مع استمرار تعليق العمرة والحج والرحلات الدولية.
وحذرت الصحة السعودية من أن فيروس كورونا المستجد "لا يزال نشطا، ولا يوجد لقاح، مع تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر، ويجب أن نعود بحذر بالتزامنا بالإجراءات الوقائية".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تبشر السعوديون بعودة هذا النشاط إلى المجتمع بعد توقف 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.