دبي تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر بداية من 23 يونيو واستقبال السياح من 7 يوليو

وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع تويتر، أن "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو وذلك وفق اشتراطات محددة".

وأضاف أن "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ترحب بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من يوم غد الاثنين (22 يونيو) عبر مطارات دبي".

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات أحمد بن سعيد، إن توجيهات محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، بشأن السماح لعودة حركة الطيران في مطارات دبي داعمة للاقتصاد وتبشّر ببداية مرحلة جديدة من تأكيد الريادة الإماراتية في الأجواء.

وأشار إلى أن "طيران الإمارات وفلاي دبي تستعدان لخدمة عملائهما مع ضمان أعلى درجات الوقاية والراحة".

يذكر أنه قد تقرر، الأحد الماضي، عودة موظفي الحكومة إلى العمل بطاقة 100% في إمارة دبي، بعد اعتماد عودة العمل في دوائر الحكومة بنسبة 50% اعتبارا من أول يونيو/حزيران الجاري، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.