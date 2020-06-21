الجيش اليمني: مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في البيضاء

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر"، أن "العشرات من عناصر الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني، وغارات لطيران التحالف في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء".

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وكان مصدر عسكري يمني، أفاد لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، بأن الحوثيين حققوا تقدماً في معارك مع الجيش اليمني في جبهة قانية شمال البيضاء، مؤكداً سيطرة الجماعة على عدد من المواقع بينها جبل مسعودة الاستراتيجي ومواقع أخرى هامة.

في سياق متصل، قال الجيش اليمني، إن "طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مخزن أسلحة ومواقع وآليات تابعة للحوثيين في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء (وسط اليمن)".

ويشن تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، غارات على مناطق مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.