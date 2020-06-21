حميدتي يطلع على أوضاع العالقين والسجناء السودانيين في إثيوبيا

وبحسب صحيفة "الصيحة"، التقى حميدتي بموسى فكي في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا على هامش زيارته لإثيوبيا.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعداد الاتحاد لتقديم أي مساعدات لدفع عملية السلام في السودان.
والتقى حميدتي أعضاء السفارة السودانية والجالية السودانية بأديس ابابا، واطمأن على أوضاع الجالية والعالقين في إثيوبيا خاصة في أوضاع جائحة كورونا، كما وعد بالنظر مع لجنة الطوارئ الصحية في أمر فتح الحدود أمام العالقين وحل مشاكل التأشيرات.
واستمع حميدتي إلى شرح من القائم بأعمال السفارة السودانية في إثيوبيا مختار بلال عن أوضاع العالقين والسجناء السودانيين في إثيوبيا.
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