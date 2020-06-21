وصرح جاسم العزاوي، المتحدث باسم النقابة، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا، أكثر من المسجلة بكثير، لأن قدرة وزارة الصحة على الفحص هي 10 آلاف شخص في اليوم، ومن بينهم يتم الإعلان عن إصابة ألف و500 أو 600 مصاب".
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وعن الواقع الصحي في البلاد، قال العزاوي: "حتى الآن لا نزال في وقت حرج، لكن تحت السيطرة، ولكن لو تطور الأمر مستقبلا، قد ينهار نظامنا الصحي الذي هو حاليا ضعيف، إذ لم يقوموا بعمل كبير".
وأكمل، المتحدث بإسم نقابة الأطباء العراقيين، "حاليا يقومون بتشييد مستشفيات، وتوفير أدوية، وأسرة، للواقع الصحي حيث كنا نخاف من اجتياح الوباء في البلاد في ظل نظام صحي ضعيف، وحصل الاجتياح بالفعل".
إضافة إلى قدرة وزارة الصحة، والبيئة العراقية، لا زالت الكثير من العائلات تعتمد الحجر المنزلي والموت فيه دون الذهاب إلى المستشفيات التي تشهد اكتظاظا بالمصابين، ومنها من توقفت عن استلام المصابين، وإحالتهم إلى مستشفيات أخرى لا سيما في العاصمة بغداد التي تسجل العدد الأكبر من الإصابات.
وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في الموقف الوبائي لهذا اليوم الأحد، 21 يونيو، تسجيل 1646 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و87 حالة وفاة، و724 حالة شفاء، وبذلك يرتفع العدد الكلي للمصابين في عموم البلاد إلى 30868 إصابة، و1100 حالة وفاة، و13935 حالات الشفاء، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي 15833، و224 يرقدون في العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أطباء العراق: أرقام إصابات كورونا المعلنة لا تعبر عن حجم الإصابات الحقيقي في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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