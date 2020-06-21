السودان: لن ندخل في مواجهة مع إثيوبيا حال أقدمت على ملء سد النهضة ونرفض تصعيد القاهرة

وأضاف قمر الدين في مقابلة مع "بي بي سي"، أن "الخرطوم ستتعامل مع الأمر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار". ‬

‪ وأشار إلى أن "الخرطوم ترفض أيضا تصعيد القاهرة لقضية سد النهضة ولجوءها إلى مجلس الأمن الدولي".

Akhbarelyoum.com

وأوضح أن "ذلك من شأنه أن يعقد الأوضاع".

كما نفى قمر الدين نية السودان توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا بعد تحقيق شروطه المتعلقة بسد النهضة.

وأكد أن "الاتفاق الثلاثي الملزم سيضع حلا نهائيا للأزمة".

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وأعلن وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، يوم الجمعة، أن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه.

وتقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.

كما جددت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق.

​وشددت الوزيرة على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.