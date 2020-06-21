شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسمح بالسفر إلى الخارج اعتبارًا من الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج، اعتبار من الثلاثاء المقبل، وذلك وفقًا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبموجب القرار، سيبدأ استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي، اعتبارًا من السابع من يوليو المقبل، وذلك وفق اشتراطات محددة. ويسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارًا من الثلاثاء المقبل .. حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم/الأحد/.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتبارًا من 22 يونيو عبر مطارات دبي.

ويجب على المقيمين العائدين إلى دبي أن يلتزموا بشروط وقائية، لتفادي انتشار فيروس "كورونا"، من خلال إجراء فحص في مطارات دبي، والحجر الصحي لـ 14 يومًا بالنسبة للحالات الإيجابية.

في غضون ذلك، سيسمح بدخول السياح، وفق مخطط الرحلات المعتمدة في مطارات دبي وفتح المطارات في البلدان التي قدموا منها.

ويتعين على السياح أن يبرزوا فحص (بي سي آر) عند الدخول، على أن يكون بصلاحية 96 ساعة، فضلا عن إجراء الفحص في مطارات دبي، وفي حال كان السائح القادم إلى دبي مصابًا بفيروس "كورونا"، سيخضع للحجر 14 يومًا.

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