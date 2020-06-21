شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تنفى ماتردد عن زيارة الفريق "حميدتي" لإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، اليوم الأحد، صحة الأنباء التي ترددت حول عدم التنسيق معها بشأن زيارة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” إلى إثيوبيا وأنها تمت بييعاذ من دولة عربية.

وأكدت الخارجية السودانية أن الخبر عار من الصحة، ودعت الخارجية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لضرورة تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار والناي بنفسها عن ترويج الشائعات الضارة والمسيئة.

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وبحث نائب رئيس المجلس السيادى السودان محمد حمدان دقلو "حميدتى"، مع الجانب الإثيوبى ، أمس السبت ، خلال زيارته لأديس أبابا ، قضايا الحدود والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.