شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات من المليشيات الحوثية فى جبهة قانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل واصيب العشرات من مليشيات الحوثى ، اليوم الأحد، بنيران الجيش اليمنى والمقاومة وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية فى جبهة قانية شمال ىمحافظة البيضاء.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت " عن مصدر عسكري قوله"إن أبطال الجيش حاصروا مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة وأوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وآليات للمليشيات الحوثية في مناطق متفرقة شمالي البيضاء وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية".

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