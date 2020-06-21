شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الملكة رانيا تلتقى عددا من مستفيدات تطبيق بالفرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الملكة رانيا العبدالله، اليوم، مع فريق عمل وعدد من المستفيدات من تطبيق "بالفرن" الذي ساهم في توفير فرص عمل لسيدات لطلب أكل بيت من مطابخ منزلية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تبادلت الحديث مع المستفيدات عن الفوائد التي لمسنها من الاشتراك في التطبيق وكيف ساهم في ترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذى للتطبيق محمد البطيخي إن التطبيق اطلق عام 2016 ويعمل على شبك المستخدمين وسيدات يطبخن من منازلهم، وفي ظل أزمة كورونا عمل فريق "بالفرن" على تحويل التطبيق الى منصة للتسوق من المحلات التجارية والمراكز التموينية.