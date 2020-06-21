شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق السفارة التونسية بقطر بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة التونسية فى قطر ، غلق مقر السفارة بالدوحة بعد ظهور حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لصحيفة الجمهورية التونسية، وقالت السفارة التونسية فى بيان :" تُعلم السّفارة أنّه على إثر اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لدى أحد موظّفيها، تقرّر غلق مصالحها لمدّة 14 يومًا ابتداءً من يوم الأحد 21 يونيو 2020 إلى غاية يوم السّبت 04 يوليو 2020، وذلك تطبيقًا لمُقتضيات الحجر الصّحّي المُعتمد في هذه الحالات".

وتابع البيان: " كما تقرّر تأجيل انتخابات تجديد أعضاء مجلس الجالية التّونسية بدولة قطر التي كان من المقرّر تنظيمها بمقرّ الفرع القنصلي يوم 26 يونيو 2020، وذلك إلى يوم الجُمعة 17 يوليو 2020."

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وأوضاف: "وسيتمّ تأمين الخدمات القنصليّة ذات الصّبغة الاستعجاليّة والمتأكّدة فقط، بناءً على موعدٍ مُسبق، عبر أرقام تواصل سيتمّ الاعلان عنها يوم الاثنين 22 يونيو 2020."

وجاء بالبيان: "كما ستُواصل السّفارة تأمين حُسن سير رحلات الإجلاء ليوميْ 24 و26 يونيو 2020، وخاصّة تسهيل اجراءات الفحص الطّبّي السّابق للسّفر بالتّنسيق مع مصالح وزارة الصّحّة القطريّة".