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المنظمة العربية للسياحة توضح تكلفة رسوم زيارة مصر للخليجيين.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المنظمة العربية للسياحة إن الرسوم التي فرضتها مصر لدخول أراضيها هي 25 دولاراً لكل فرد، وليست مقصورة على مواطني دول ، بحسب ما نقلته صحيفة سبق ، وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن الرسوم المفروضة لكافة الجنسيات ما عدا الاتفاقيات الثنائية، مضيفًا: "بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهى معفاة من الرسوم 100%".

 

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وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي، ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته، كما أنها حريصة على أن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

 

وأشار أن كل الدول العربية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقاً من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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