شكرا لقرائتكم خبر عن دبى: إعادة افتتاح مناطق لعب الأطفال فى الحدائق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بلدية دبى اليوم عن افتتاح مناطق لعب الأطفال فى جميع الحدائق العامة فى دبى اعتباراً من اليوم، وقالت البلدية عبر حسابها الرسمى فى "تويتر" إن الافتتاح سيكون وفقاً لأعلى معايير السلامة العامة، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكانت بلدية دبى قد أغلقت الحدائق والوجهات الترفيهية التابعة لها بشكل مؤقت منذ منتصف شهر مارس الماضي، وحددت 38 إجراء احترازيا يجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الحدائق المائية والألعاب المائية .وفق البيان الإماراتية.

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وأوضحت بلدية دبى أنه يجب على مشغلى الحدائق المائية والألعاب المائية فى دبى ضرورة الالتزام بالحفاظ على الطاقة الاستيعابية فى اللعبة المائية بما يعادل 4 أمتار مربع لكل شخص فى نفس الوقت فى اللعبة، ويجب تنظيم طابور الدخول بمسافة لا تقل عن 2 متر بين كل زائر أو بين كل مجموعة مع علامات أرضية تدل على مسافات التباعد 2 متر.

ويجب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنظيف وتعقيم الحديقة المائية والألعاب المائية قبل إعادة الافتتاح من ضمنها سحب عينات مياه للتأكد من خلو المياه من التلوث البكتيرى وبكتريا الليوجينيلا، والالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بسلامة أنظمة المياه ومن أهمها سحب العينات الدورى والحافظ على نسبة الكلور فى المياه.

وألزمت بلدية دبى مشغلى الحدائق المائية والألعاب المائية بتنظيف وتعقيم مكثف لجميع مواقع التلامس والمرافق المشتركة، وضرورة التعقيم بين كل مستخدم أو كل ساعة لجميع الأدوات والمرافق المشتركة والالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعى 2 متر فى جميع الأوقات وفى حال عدم الالتزام يتم إبقاء هذه المرافق مغلقة.