شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تسمح بعودة المقيمين بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو وذلك وفق اشتراطات محددة، وذلك وفق توجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي ، كما نقلت صحيفة "البيان" الاماراتية.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من يوم غد الاثنين (22 يونيو) عبر مطارات دبي.

وقال متحدث باسم الناقلة في تحديث اليوم حول قائمة الوجهات الجديدة: "نخطط لتشغيل الرحلات الجوية حتى 15 يوليو إلى 29 وجهة حول العالم لتصل إلى 50 وجهة اعتبارًا من 16 يوليو المقبل".

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وأوضح المتحدث أن الوجهات الـ 29 هم: شيكاغو، تورونتو، نيويورك، دبلن، لندن، باريس، مدريد، أمستردام، بروكسيل، جينيف، برشلونة، فرانكفورت، زيورخ، ميلان، إسطنبول، أثينا، البحرين، إسلام أباد، لاهور، كراتشي، كولمبو، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، سيؤول، طوكيو، مانيلا، سيدني وميلبورن.

وأكد المتحدث أن الناقلة تواصل العمل عن كثب مع حكومة دولة الإمارات وسلطات الطيران العالمية لضمان إبقاء المسافرين على اتصال بأخر التطورات فيما يتعلق بالسفر.

وذكر المتحدث أنه مع استمرار نمو شبكة الناقلة، فمن المهم أن يكون لدي المسافرين الحرية والمرونة لتغيير خطط السفر الخاصة بهم إذا كانوا بحاجة إلى ذلك، حيث تم الغاء جميع رسوم التغيير على الرحلات المحجوزة قبل 30 يونيو 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر 2020.