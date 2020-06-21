شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ضبط مؤثرات عقلية ومواد مخدرة فى طرود بريدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفشل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت، بالتعاون مع رجال الجمارك محاولة تهريب مؤثرات عقلية ومواد مخدرة عبر طرود بريدية موجهة إلى اسم وهمي، وفقا لصحيفة الراى الكويتية، وجاء في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، وفق الصحيفة الكويتية، أنه في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الدولة لمكافحة الجريمة، تمكن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، من القبض على شخص حاول إدخال مؤثرات عقلية ومواد مخدرة عبر طرود بريدية إلى البلاد موجهة إلى اسم وهمي.



وأضافت الإدارة العامة، أنه تم عمل التحريات اللازمة والتوصل إلى اسم ومكان المتسلم الفعلي للطرود المشبوهة، وألقي القبض عليه، واعترف بما نسب إليه، بالاشتراك مع متهم آخر من أرباب السوابق في قضايا جلب المخدرات عن طريق تهريبها داخل طرود بريدية متفرقة»، مشيراً إلى أن الطرود كانت تحتوي على 52 كيلو بودرة بيضاء كريستالية لمادة الترمادول، و22 كيلو من الكيميكال، و4 كيلوغرامات بودرة لصنع الكيميكال المؤثر عقلياً، وتم تحويل المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.