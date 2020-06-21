شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبى اعتبارا من 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء الدولية روترز، أن مدينة دبى الإماراتية ترحب بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من الإمارة اعتبارا من يوم الاثنين،: بدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتبارا من 7 يوليو.
وقالت نقلا عن المكتب الإعلامى في دبى، أنه سوف يسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من 23 يونيو
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