"قطر الخيرية" تدعم اللاجئين في غزة بـ1.5 مليون دولار

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قدمت جمعية "قطر الخيرية"، الأحد، دعما للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بقيمة 1.5 مليون دولار.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان، إنها وقت اتفاقية تبرع مع الجمعية القطرية (أهلية) بقيمة 1.5 مليون دولار، لدعم برامج مساعدات الوكالة الغذائية في غزة.

وأضافت الوكالة الأممية: "هذا التبرع سيمكن الأونروا من مواصلة تقديم المعونات الغذائية الحرجة لنحو مليون لاجئ في غزة".

واعتبرت "أونروا" أن هذا الدعم "يعكس التزام قطر بدعم الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة".

ونقل البيان عن مارك لاسواوي، رئيس علاقات المانحين في الأونروا، إشادته بجمعية "قطر الخيرية" والحكومة القطرية، على الدعم المتواصل للوكالة.

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وأضاف لاسواوي: "لقد قامت قطر بزيادة تبرعها السنوي للوكالة في السنوات الماضية، بما في ذلك من خلال منظماتها الإنسانية".

وذكر أن تبرع "قطر الخيرية" يدعم جهود "أونروا" لمساعدة عائلات اللاجئين خلال جائحة كورونا.

ومنذ أن شرّدت إسرائيل الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948، توزعوا على بلدان عديدة حول العالم في مخيمات للجوء، ومنهم من قصد قطاع غزة، والضفة الغربية.

ويوجد في قطاع غزة 8 مخيمات يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في ظروف غاية بالصعوبة، حيث تعد هذه المخيمات من أكثر الأماكن في العالم اكتظاظا.

وتقدم الأونروا خدمات منقذة للحياة لحوالي 5.6 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وتشتمل خدماتها على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.