الجزائر.. وفاة "العيفة" شقيق ومحامي "أحمد أويحيى" بسكتة قلبية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

توفي المحامي الجزائري "العيفة أويحيى"، شقيق رئيس الوزراء السابق المسجون، أحمد أويحيى، بعد أن شارك في الدفاع عن شقيقه، خلال جلسة لمحاكمته في قضية فساد بالعاصمة، الأحد، وفق إعلام محلي.

وذكرت قنوات تلفزيونية محلية (خاصة)، بينها "الشروق" و"النهار"، كانت تنقل المحاكمة، أن المحامي "العيفة" كان يترافع منذ صباح الأحد، ضمن هيئة الدفاع عن شقيقه، ثم غادر قاعة المحكمة بعد الظهيرة للاستراحة في منزله، قبل أن يتوفى بـ"سكتة قلبية".

ويُحاكم "أحمد أويحيى"، المسجون منذ أشهر، في قضايا فساد، وكان شقيقه "العيفة" دائما ضمن هيئة الدفاع عنه، في قضايا عديدة بتهم استغلال النفوذ وتبديد المال العام .

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وفي هذه القضية يُحاكم "أويحيى" رفقة وزراء سابقين (كلهم في السجن) بتهم فساد تخص منح صفقات بطرق مشبوهة في الأشغال العامة لشركة إنشاءات يديرها علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية سابقا (أكبر تجمع لرجال الأعمال بالجزائر)، وكان مقربا من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019).

وسُجن أويحيى في يونيو/ حزيران 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل/ نيسان 2019.

وشغل أويحيى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.