شكري يبحث مع لافرورف سد النهضة وأزمة ليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الأوضاع في ليبيا، ومستجدات ملف سد النهضة.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن شكري تبادل خلال اتصال هاتفي أجراه مع "لافروف"، وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة.

وأشار البيان إلى أنه تم "تناول الوضع في ليبيا والتشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية".

Advertisements

وتشهد ليبيا، حاليا تقدما لقوات الحكومة الليبية، عقب انتصاراتها على مليشيات الجنرال خليفة حفتر، الذي بدأ وبدعم من دول عربية وأوروبية، هجوما ضد طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتظهر دعوات متوالية حاليا لبدء حوار سياسي لحل الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

واستعرض الاتصال الهاتفي بين شكري ولافروف "مجمل المستجدات في ملف سد النهضة"، دون تفاصيل أكثر.

والجمعة ، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بشأن "تعثر" مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها، وسط تقليل إثيوبي، الأحد، من أهمية الطلب المصري.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.