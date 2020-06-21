كورونا.. 87 وفاة بالعراق و2 في الصومال

عواصم عربية/ الخليج 365

سجل العراق، الأحد، 87 وفاة بكورونا، فيما رصد الصومال حالتي وفاة بالفيروس، وأعلنت ليبيا 24 إصابة، و18 بالأردن، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنها سجلت 87 وفاة بكورونا، و1.646 إصابة، إضافة إلى تعافي 724 مريضا.

وأضافت الوزارة، عبر بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 30 ألفا و368، بينها 1.100 وفاة، و13 ألفا و935.

وفي الصومال، أفادت وزارة الصحة بتسجيل حالتي وفاة، و24 إصابة، و31 متعافيا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و779، منها 90 وفاة، و782 حالة شفاء.

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وفي ليبيا، رصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، 24 إصابة جديدة، وتعافي 15 حالة.

وأوضح المركز، أن مجمل الإصابات في البلاد ارتفع إلى 544، بينها 10 وفيات، و98 متعاف.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 18 إصابة، إضافة إلى شفاء 17.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 1.033، منها 9 وفيات، و739 متعافيا.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 8 ملايين و 974 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 467 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و774 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.