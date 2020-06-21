الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بالبيضاء

اليمن / الخليج 365
أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة "الحوثي"، في معارك مع قواته وغارات للتحالف العربي، وسط البلاد.
وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان، إن "عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا بنيران الجيش والمقاومة وغارات جوية للتحالف في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء".
وأضاف أن "طيران التحالف نجح في تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين في الجبهة ذاتها".
وفي بيان آخر، ذكر المركز الإعلامي، أن "طيران التحالف استهدف بعدة غارات مخزنا للأسلحة ومواقع وآليات للحوثيين بمنطقة نجد العتق، في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين حول ما أورده الجيش اليمني.
يأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين بعدة جبهات منذ أيام، مع تواصل تعثر الجهود الأممية الرامية إلى إعادة الأطراف المتصارعة لطاولة الحوار.
ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ العام 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.
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