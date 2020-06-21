البرلمان العراقي: إصابات كورونا تجاوزت طاقة وزارة الصحة

بغداد/علي جواد



أعلن البرلمان العراقي، الأحد، أن أعداد إصابات فيروس كورونا "تجاوزت" الطاقة الاستيعابية لوزارة الصحة.

وقالت لجنة الصحة البرلمانية، في بيان، إنها تتابع بـ"قلق بالغ ما وصلت اليه الأمور في مواجهة كورونا، وازدياد أعداد الإصابات بشكل يفوق القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة بجوانبها اللوجستية والمالية والبشرية".

وأشارت اللجنة، أنها رصدت ملاحظات قد تكون من الأسباب المهمة التي أدت لتدهور مواجهة الجائحة، وستعرضها قريباً على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ودعت اللجنة، الشارع العراقي ومرجعياته الدينية وواجهاته المجتمعية، إلى "إسناد جهود المؤسسات الصحية في معركتها ضد الوباء".

على ذات الصعيد، أعلنت محافظتا البصرة وميسان، جنوبي البلاد، فرض حظر تجوال شامل، ضمن تدابير احتواء كورونا.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في بيان، إنه "تقرر فرض حظرا شاملا للتجوال اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى الأول من يوليو/ تموز القادم".

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كما قالت خلية الأزمة في محافظة ميسان، في بيان، إنها فرضت حظرا شاملا للتجوال بالمحافظة اعتبارا من الإثنين وحتى إشعار آخر.

وكانت محافظات ذي قار وبابل والديوانية وكربلاء وواسط، قد أعلنت في وقت سابق، فرض حظر شامل للتجوال لمواجهة تفشي كورونا.

وسجل العراق إصابات ووفيات متزايدة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي.



وبلغ إجمالي الإصابات في العراق حتى مساء السبت، 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.



وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى في بقية محافظات البلاد (الإجمالي 18)، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات.

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