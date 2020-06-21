"العدل" الليبية تطالب بدعم أوروبي في ملف المقابر الجماعية

طرابلس / الخليج 365

طالب وزير العدل الليبي محمد لملوم، الأحد، الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم فني لحكومته في ملف المقابر الجماعية بالمناطق المحررة من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لملوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا، فنيشزوي تاليافيري، في طرابلس، وفق بيان نشرته وزارة العدل عبر حسابها على "فيسبوك".

وذكر البيان أن لملوم أشاد بحجم التعاون المتزايد بين وزارته والبعثة الأوروبية التي شملت جوانب عديدة منها دعم قدرات المعهد العالي للقضاء، ورفع قدرات أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والعدلية.

وشدد على حاجة وزارة العدل للدعم الفني لا سيما فيما يتعلق بموضوع المقابر الجماعية بترهونة، التي تتطلب المساعدة بإجراء تحاليل الحمض النووي والتعرف على رفات الضحايا.

ونقل البيان عن تاليافيري، ارتياحه لمستوى التعاون بين البعثة الأوروبية ووزارة العدل.

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كما أعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في تطوير التعاون مع وزارة العدل الليبية في المرحلة المقبلة.

والسبت، أعلن الجيش الليبي، العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب طرابلس، منذ 5 يونيو/حزيران الجاري.

وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها مليشيا حفتر في ترهونة؛ حيث تم العثور على مقابر جماعية.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

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