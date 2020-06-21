سقوط سلك كهربائي يثير هلع وخوف سكان الحي الشرقي بعشيرة

أثار سقوط سلك كهربائي الهلع والخوف باحد الأحياء الشرقية من مركز عشيرة شمال الطائف ، بعد انفلاته من عموده ليسقط على احد الشوارع المكتظه بالمنازل وبالماره ، مما أثار الخوف بسكان الحي لما أصبح يشكله من خطر محدق ولا سيما الأطفال الأبرياء منهم و الذي غالبا ما يقعون ضحية مثل هذه الأخطاء الكارثية التي تقع لاقدر الله، وقد تتسبب في فاجعة حقيقية كلما دنا منها أي شخص نظرا لقوة الضغط الكهربائي المفرطة لمثل هذه الأسلاك ، فيما قام احد المواطنين بالاتصال بالدفاع المدني والذي تواجد بالموقع فور ورود البلاغ ليقوم بأبعاد الماره وإغلاق الشارع بالكامل حتى وصول فرق طوارئ الكهرباء الى الموقع والتي قامت بإعادة رفع السلك الى موضعه السابق وإزالة خطره من على الأرض