مصادرة و إتلاف 13عربة للباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر بمكة المكرمة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة و الجهات الأمنية الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة و إتلاف 13 عربة خشبية تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخضروات و الفواكه مجهولة المصدر و مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد بأن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الجهات الامنية و الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم ضبط و إتلاف كميات كبيرة من الخضروات و الفواكه مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية في 13 عربة خشبية للباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر .

و أكد وقاد بأن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية و الغير حضارية و التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن و المقيم في العاصمة المقدسة داعيا إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 ، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة .