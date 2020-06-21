شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق التحذير من كورونا في ألمانيا.. متوفر بالعربية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شركة البرمجة المسؤولة عن تطبيق التحذير من فيروس كورونا في ألمانيا أنه من المقرر أن يتوافر التطبيق بلغات أخرى خلال الأسابيع القادمة.
وقال يورجن مولر رئيس شركة “ساب ” للبرمجة لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: “سيكون هناك إصدار تركي خلال أربعة أسابيع، كما أنه يتم التخطيط لتوفير لغات أخرى، وهي: الفرنسية والعربية والروسية”.
وأعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن سعادته بأعداد تنزيل التطبيق، والتي وصلت إلى نحو 10.6 مليون حتى أمس السبت.
وقال شبان للصحيفة الألمانية ذاتها: “أكثر من 10 ملايين، يمكننا أن نفخر بذلك سويا.. تطبيق كورونا الخاص بألمانيا حظى بأعداد تنزيل تزيد على تطبيق كورونا الخاص بجميع الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي”.
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