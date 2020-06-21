«التعليم» تعلن موعد التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بـ«نظام نور»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد، موعد تسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، عبر نظام نور. وأوضحت الوزارة إن تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي يبدأ يوم غدٍ الإثنين الموافق 22/6/2020، فيما يبدأ تسجيل مرحلة رياض الأطفال يوم الإثنين 15/11/1441 الموافق 6/7/2020. وأهابت الوزارة بأولياء الأمور لإتمام عملية التسجيل رفع المرفقات عبر نظام نور بدون استمارة الكشف الطبي.

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