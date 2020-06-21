شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد توثق عودة الحياة لطبيعتها في جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عادت الحياة لطبيعتها في عروس البحر الأحمر محافظة جدة، اليوم الأحد، حيث استعدت جميع الجهات لتمهيد العودة للمواطنين والمقيمين في أرجائها.

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ووثق مقطع فيديو نشرته “الإخبارية” عبر حسابها في “تويتر” مشاهد من كورنيش جدة، العودة للحياة الطبيعية وسط التزام من الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن المملكة بدأت اليوم الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي تم الإعلان عنها في 26 مايو الماضي.

وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن في المملكة، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الوقائية.