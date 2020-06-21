شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدث الأمني» يوضح موعد بدء إجراءات إبعاد مخالفي احترازات كورونا عن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن إجراءات إبعاد الوافدين المخالفين ستبدأ بعد تطبيق العقوبة الأصلية وفقاً للأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية. وأوضح الشلهوب – خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (الأحد) – أن المخالفة إذا كانت تستوجب السجن فإن تطبيق عقوبة الحبس سيكون بعد زوال هذه الجائحة وانتهائها.

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