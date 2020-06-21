شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل و القبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق (١١/٠٢/ ١٤٤١هـ) وحتى يوم الأربعاء الموافق (١٤٤١/١١/١٠ هـ).

وأضافت وزارة الدفاع “أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول لموحد للقوات المسلحة) (اضــغط هــنا) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة”.