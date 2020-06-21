شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط 45 طناً من المشروبات الغازية داخل مستودع غير مرخص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، رصد مستودع أغذية غير مرخص يخزن المشروبات الغازية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين في منطقة جازان.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه تم ضبط ٤٥ طنًا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه تم إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها وفقا للنظام.

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