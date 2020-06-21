شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يؤكد استمرار تعليق الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج البري والبحري عبر منافذ المملكة كافة حتى إشعار آخر وفقًا لما أقرته الجهات ذات العلاقة.

ونوه وزير النقل على أهمية التكامل مع جميع مستخدمي وسائل النقل لتخطي تحديات المرحلة بتعاونهم واستشعارهم المسؤولية وتقيدهم بالإجراءات الوقائية اللازمة والعودة بحذر.

وشدد الجاسر على جاهزية المنظومة وجميع مرافقها ومنشآتها للمرحلة المقبلة بالتزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة، والالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان على رأس أولوياتها.