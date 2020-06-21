شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يؤكد استمرار تعليق الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج البري والبحري عبر منافذ المملكة كافة حتى إشعار آخر وفقًا لما أقرته الجهات ذات العلاقة.
ونوه وزير النقل على أهمية التكامل مع جميع مستخدمي وسائل النقل لتخطي تحديات المرحلة بتعاونهم واستشعارهم المسؤولية وتقيدهم بالإجراءات الوقائية اللازمة والعودة بحذر.
وشدد الجاسر على جاهزية المنظومة وجميع مرافقها ومنشآتها للمرحلة المقبلة بالتزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة، والالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان على رأس أولوياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يؤكد استمرار تعليق الرحلات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.