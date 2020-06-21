شكرا لقرائتكم خبر عن هل تأدية السنة الراتبة قبل الصلاة أفضل أم تحية المسجد؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان أن أداء السنة الراتبة تغني عن أداء ركعتي تحية المسجد. وأضاف “الخثلان” في رده على استفسار ورد أثناء لقاء مع قناة “الرسالة”، حول أفضلية أداء السنة الراتبة أم ركعتي تحية المسجد، أن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وإنما الهدف هو أن المصلي لا يجلس في المسجد إلا أن يأتي بالصلاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تأدية السنة الراتبة قبل الصلاة أفضل أم تحية المسجد؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.