شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الداخلية» يوضح شروط حضور المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن الموافقة الكريمة الصادرة بعودة الحياة إلى طبيعتها تشمل حضور المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء.
وأكد “الشلهوب” في رده على استفسار أحد الصحفيين بالمؤتمر الذي عقد اليوم الأحد، أن “ذلك مشروط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتكولات الوقائية؛ حيث لا يزيد عدد التجمعات عن 50 شخص”.
وشدد متحدث الداخلية، على أنه في حال مخالفة ذلك فإنه سيتم تطبيق العقوبات على المخالفين، وتطبيق العقوبة على صاحب المنشأة الخاصة في هذه المناسبة.
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