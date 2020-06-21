شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: اليوم بداية الانقلاب الصيفي.. وتوجد كتلة شبه معتدلة ستخفف شدة الحر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفاد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، بأن اليوم الأحد هو موعد الانقلاب الصيفي.

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وأضاف “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: أن الانقلاب الصيفي اليوم الأحد بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض قريب من حوطة بني تميم في أقصى مدى تصل إليه الشمس في شمال الكرة الأرضية”، موضحاً أن هذا يعني دخول فصل الصيف فعلياً في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ليكون اليوم أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وتابع: “ثم يتناقص النهار فيه حر الانصراف وتقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف، وبداية اشتداد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها ناحية الجنوب يوافق دخول الصيف فلكياً، وهذا العام تقدم كتلة شبه معتدلة تساعد على تخفيف شدة الحر من غد الاثنين مدة 4 أيام”.