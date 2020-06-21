شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الموارد البشرية» يكشف عن نسبة الحضور لمقار العمل مع عودة الحياة إلى طبيعتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، أن نسب الحضور في مقارّ العمل لا تتجاوز ٧٥% مع تطبيق الدوام المرن، والبروتوكولات الصحية.

وقال “الهزاني” في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد: إن “الوزارة أجرت ٦٦ ألف زيارة تفتيشية على مقارّ العمل للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة”.