مصر.. أحكام تصل لـ25 عاما بحق 16 متهما بإنشاء "خلية إرهابية"

إسطنبول/ الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الأحد، بأحكام نهائية تصل إلى 25 عاما بحق 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جبهة النصرة".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، بأن محكمة جنايات القاهرة (أمن الدولة العليا طوارئ) قضت بمعاقبة 13 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما، والسجن 15 عاما بحق 3 متهمين آخرين، في قضية "إنشاء خلية إرهابية" المعروفة إعلاميا بـ"جبهة النصرة".

وأوضحت أن "التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) كشفت أن المتهم الأول، قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد"، دون تفاصيل أكثر.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام محلية: "الخلية التابعة لجبهة النصرة متهم فيها 16 شخصا، وقضت المحكمة اليوم بإدراجهم على قوائم الإرهاب".

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وفي 25 مايو/آيار 2019، بدأت أولى جلسات المحاكمة، وفي أبريل/ نيسان الماضي، تم مد النطق بالحكم في القضية إلى اليوم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي المدانين في تلك القضية، غير أنه عادة ما ينفي المتهمون في تلك القضايا التهم الموجهة إليهم.

وصدر حكم "جنايات القاهرة"، اليوم وفق تعديلات محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ويعد نهائيا ويرفع لرئيس البلاد الذي يحق له تخفيفه أو إلغاءه.

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