كورونا.. 37 وفاة بالسعودية و51 إصابة في لبنان

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 37 وفاة بكورونا، فيما رصد لبنان 51 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 37 وفاة، و3 آلاف و379 إصابة، إضافة إلى تعافي ألفين و213 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 157 ألفا و612، منها ألف و267 وفاة، و101 ألف و130 حالة تعاف.

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وفي لبنان، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 51 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 37 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و587، منها 32 وفاة، وألف و68 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و953 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 467 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و765 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.