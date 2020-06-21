أمانة عسير تشدد الرقابة على صوالين الحلاقة و مشاغل التجميل

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بدأت أمانة منطقة عسير بتطبيق خطة شاملة للرقابة على صوالين الحلاقة و مشاغل التجميل، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تفعيل كافة وسائل الوقاية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر صوالين الحلاقة والمشاغل.
و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن فرق الرقابة قد بدأت بتكثيف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة و مشاغل التجميل، بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بكافة الضوابط و الاشتراطات الوقائية و الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 و التي من شأنها حماية العملاء و الموظفين على حد سواء .
مبينا بأن أمانة المنطقة تهدف من هذه الحملات المكثفة رفع الوعي و الكفاءة الصحية ، حفاظا على صحة الجميع و ذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة و التجميل بالتقيد بالاشتراطات و الضوابط الوقائية و الاحترازية المنصوص عليها .
منوهاً الى أن الأمانة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي منشآه مخالفة .
و طالب الدكتور وليد الحميدي من الجميع بالتعاون مع الأمانة وكافة بلديات المنطقة بالإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مشغل تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية و الاحترازية، وذلك من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 .
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