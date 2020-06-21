شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح طريقة سهلة لاستعادة حساب «واتسآب» في حال اختراقه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح المهتم بالمجال التقني عبد الله السبيعي، باتباع مجموعة من الخطوات لتفادي اختراق تطبيق التراسل الفوري “واتسآب”.
وقال “السبيعي” في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: “تنتشر حاليًا ظاهرة اختراق تطبيق الوتسآب بشكل كبير، لذلك لابد على كل شخص تفعيل خاصية التحقق بخطوتين”.
وأضاف التقني: “إذا تم اختراق الحساب فهناك طريقة لاستعادة الحساب”، موضحًا إياها في مقطع فيديو أرفقه بتغريدته.
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