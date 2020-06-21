دبي تشيد سلسلة جزر عائمة في مشروع شاطئي جديد... فيديو

© AFP 2020 / Karim Sahib وحسب "رويترز" سيتصل ممشى شاطئ الغروب بشاطئ جميرا بالقرب من قناة دبي المائية وسيغطي مساحة إجمالية تبلغ 190 ألف متر مربع، حسبما جاء في مقطع ترويجي نشرته الهيئة على تويتر. يُظهر المقطع ما يبدو أنها ثلاث جزر قريبة من الساحل. ويقول إن الممشى سيكون وجهة عائلية ستشغل المحلات التجارية مساحة 1410 أمتار مربعة منه. وهذا أول مشروع حكومي كبير يُعلن عنه في دبي منذ شرعت الإمارات في مارس/ آذار في فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وخففت السلطات منذ ذلك الحين كثيرا من هذه القيود لكنها مازالت تحظر دخول غير المقيمين والأجانب. والسياحة رافد كبير لاقتصاد دبي.

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