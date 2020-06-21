التحالف الدولي يستأنف ضرباته في العراق ويكبد "داعش" الخسائر

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن طيران التحالف الدولي، نفذ ضربات جوية أدت إلى تدمير 8 أنفاق تستخدم من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، شمال البلاد.

وتأتي هذه العملية بعد توقف دام نحو أكثر من شهر من الدعم الجوي للقضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في المحافظات المحررة شمال، وغربي البلاد.

وأعلن التحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، ضد "الإرهاب"، في بيان مقتضب اطلعت عليه "سبوتنيك" الخميس، 14 مايو/أيار، "تسديد ضربات موجعة لأماكن اختباء عناصر "داعش" الإرهابي، من قبل طيران القوات الفرنسية، في قرية مزيرير التابعة لقضاء الحويجة، في كركوك، شمالي العراق".

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يذكر أن عمليات التحالف في العراق تراجعت إلى أدنى حد لها، وقبل وقت قصير نفذ ضربة جوية استهدفت معقلا لـ"داعش" شمالي العراق، لكنه سيعمل على إعادة التنظيم إلى مستوى لا يشكل به خطرا على المدن المحررة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان تلقته مراسلتنا، الاثنين، 30 مارس الماضي، أنه "بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى إعادة عدة مواقع كانت تشغلها بعثة التحالف في محافظات نينوى، والأنبار، شمال، وغربي البلاد.

وبدأت قوات التحالف الدولي تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية ضد الانتهاكات الأمريكية التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بداية مارس/ آذار الماضي.