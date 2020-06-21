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وأكد الخاطر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عبر تطبيق زوم "رغم جائحة كورونا حرصنا على الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية، اعتدنا على تدشين ملاعبنا الجديدة من خلال حدث كروي، سواء مباراة نهائية أو مباراة ودية كبيرة، لكن الظروف الراهنة تقودنا لطريقة مبتكرة بعض الشيء وهي الإعلان رقمياً أو افتراضياً عن افتتاح الاستاد رسمياً".
وتابع الخاطر تصريحاته "كُنّا حريصين على تكريس هذا الإنجاز للفرق الطبية وفرق التمريض التي كانت ولا تزال خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة، سواء في قطر أو في العالم أجمع. وكان هذا الإعلان فرصة لنقدم إليهم الشكر عن التضحيات التي بذلوها على مدار الأشهر الماضية".
وقال الخاطر إن "الاستاد الجديد سيحظى بإعجاب الجماهير خلال المونديال"، مضيفاً أن قطر "تفخر بجاهزية ملعب المدينة التعليمية رغم الظروف الصعبة".
وكشف الخاطر أن نهاية عام 2020 ستشهد اكتمال ملعبين آخرين وسيتم افتتاحهما رسمياً، إذ من المنتظر أن يكونا بطبيعة الحال "الريان" و"البيت".
وتطرق الخاطر لبقية الملاعب وقال "بلغنا ما يفوق 80% من الاستعدادات ونسير على نفس الجدول الزمني الذي وضعناه سابقاً".
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تؤكد التزامها بجدول إكمال ملاعب كأس العالم 2022 رغم جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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