وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كميات كبيرة من القناديل على الشاطئ اللبناني.
وعلق رئيس جمعية أصدقاء شاطىء صيدا، كامل كزبر، على الموضوع قائلا: "انتشار القناديل وبهذه الكميات في البحر، هو ظاهرة بيئية طبيعية، أتت باكرا هذا العام، فعادة تظهر ما بين شهري تموز وآب"، عازيا الأمر لعوامل الطقس والتيارات الهوائية، وتراجع تكاثر السلاحف البحرية التي تعد القناديل وجبة غذائية أساسية لها".
وأكد كزبر أن "لا داعي للخوف"، دعا رواد الشاطىء وزيرة صيدا الى عدم السباحة، تجنبا من لسعات القناديل، مقدرا أنه خلال أسبوع ستختفي.
كانت هذه تفاصيل خبر حيوانات بحرية تغزو الشاطئ اللبناني بشكل هائل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.