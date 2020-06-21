شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء عقود عدد من الوافدين بقطاع البترول فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى، لـ"الراى"، عن إنهاء عقود 40 من العمالة الوافدة "عمالة الإعارة" فى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" كمرحلة أولى من خطط إنهاء عقود الوافدين تدريجياً، وفق الراى الكويتية.

وأوضحت المصادر، وفق الراى، أن الشركة بدأت فعلياً فى تنفيذ توجهات مجلس الوزراء وتعليمات مؤسسة البترول في تخفيض ميزانيتها وتقليص نفقاتها من كل الجوانب وفقاً لكل مرحلة، مبينة أن المطلوب تخفيض الميزانية 20% عن العام الماضى وهو رقم كبير جداً.

وقالت المصادر إن العاملين الذين تم إنهاء عقودهم فى مرحلة الـ3 أشهر القانونية، وستتم مراجعة الإجراءات بشكل دورى لإنهاء عقود العمالة على مراحل وفقاً لمعايير ومحددات لا تؤثر على سير العمل.

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وكانت مصادر نفطية رفيعة المستوى قد كشفت الأسبوع الماضى أن شركة نفط الكويت تدرس حالياً رفع نسبة التكويت فى عقود المقاولين لتصل بين 35 أو 40% بزيادة 10% عن النسبة المعمول بها حالياً والمقدرة بنحو 30%، وفق الراى الكويتية.

وأوضحت المصادر، وفق الراى، أن عملية التكويت فى العقود تتم وفق منهجية وآلية للعقود ذات الاستمرارية وعدد العاملين لدى الشركات، وما إذا كان المقاول مستمراً بالعمل ومنها أنشطة الخدمات والصيانة والحفر والتغذية على اعتبار أنها مشاريع ذات ديمومة.

وقالت المصادر، وفق الصحيفة، إن المرحلة المقبلة ستشهد تغيّراً جذرياً فى آلية الأعمال وأعداد وأنماط العمالة وتقليصها فى بعض النشاطات مع فرصة أكبر لرفع نسب التكويت، قائلة "هناك آلية جديدة خلّفتها أزمة كورونا وهى تنفيذ الأعمال عن بعد أو آلياً وبالتالى أصبح هناك نمط حياة جديدة فرض وسيتم العمل به فى العديد من الأنشطة".