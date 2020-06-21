المغرب يسجل 118 إصابة بـ"كورونا" وارتفاع الإجمالى إلى 9957 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، رصد 118 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 9957 حالة، وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 520621 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.
وأشارت إلى، أنه لم يجرِ تسجيل أى حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ ليثبت إجمالى الوفيات عند 213 حالة.. كما تم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة؛ وبذلك يرتفع مجموع الحالات التى نجحت فى التعافى من الجائحة إلى 8249 حالة.
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