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السعودية تدين حادثة الطعن فى مدينة ريدينج البريطانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادثة الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج في المملكة المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وفق بيان للخارجية السعودية نشرته صحيفة الرياض، وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومةً وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدةً تضامن المملكة ووقوفها مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وكان مصدر أمني قد قال اليوم الأحد إن ليبيا يبلغ من العمر 25 عاما ، ويدعى خيري سعد الله، قد اعتقلته الشرطة البريطانية بعد هجوم بسكين فى بلدة ريدينج بإنجلترا.

 

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وحرص رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على التعليق علي ما حصل فيما عرف بحادث ريدينج مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر حين كتب : "كل الأفكار بذهني حالياً مع كل أولئك الذين تأثروا بالحادث المروع في ريدينج وشكري لخدمات الطوارئ في مكان الحادث".

 

 

 

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