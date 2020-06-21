شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين حادثة الطعن فى مدينة ريدينج البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادثة الطعن التي وقعت في مدينة ريدينج في المملكة المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وفق بيان للخارجية السعودية نشرته صحيفة الرياض، وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومةً وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدةً تضامن المملكة ووقوفها مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وكان مصدر أمني قد قال اليوم الأحد إن ليبيا يبلغ من العمر 25 عاما ، ويدعى خيري سعد الله، قد اعتقلته الشرطة البريطانية بعد هجوم بسكين فى بلدة ريدينج بإنجلترا.

Advertisements