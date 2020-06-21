شكرا لقرائتكم خبر عن عرض لوحات معرض مساجد تشد إليها الرحال فى بيت الإيسيسكو الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الأمير فيصل بن عبد الله بن محمـد آل سعود، رئيس مجلس أمناء "ليان الثقافية" على عرض اللوحات التشكيلة النادرة لمعرض "مساجد تُشدُّ إليها الرحال" افتراضيا داخل "بيت الإيسيسكو الرقمي"، وذلك تلبية للدعوة التي وجهتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى "ليان الثقافية".

ويضم المعرض لوحات فنية تشكيلية أبدعها فنانون عالميون من دول مختلفة يعبرون فيها بحرية عن مشاعرهم نحو المساجد الثلاثة التي تُشدُّ إليها الرحال (المسجد الحرام- المسجد النبوي- المسجد الأقصى)، مع خلفية صوتية للأذان بأصوات من جميع أنحاء العالم (يمكن الاستماع إلى الصوت عند زيارة المعرض من خلال الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام الأندرويد، أو أجهزة الكمبيوتر).

وتتميز اللوحات بالتنوع والاختلاف في مقدار تشكل صورة المكان المقدس الذي يراه كل فنان من زاوية أو من جانب مختلف عن غيره من الفنانين.

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وسيتم عرض اللوحات افتراضيا عبر موقع الإيسيسكو الإلكتروني على الرابط:

https://www.icesco.org/%d8%aa%d8%ab%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af

يُذكر أن "ليان الثقافية" تأسست في 20 من مارس 2007م في مدينة الرياض برعاية الأمير فيصل بن عبد الله بن محمـد آل سعود، وزير التربية والتعليم الأسبق بالمملكة العربية السعودية، وتضم مجموعة من المهتمين بالشأن الثقافي، جمع بينهم حبهم وتقديرهم للفنون والتراث عامة وفنون العالم العربي الإسلامي على وجه الخصوص.